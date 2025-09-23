Manisa FK'da hedef Bandırmaspor maçı

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında 24 Eylül Çarşamba günü saat 14.30'da Bandırmaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lige iyi bir başlangıç yapamayan Manisa FK, topladığı 5 puanla 15. sırada yer alırken, Bandırmaspor ise 8 puanla 11. basamakta bulunuyor. Manisa temsilcisi şu ana kadar oynadığı 3 deplasman 1 beraberlik, 2 de mağlubiyetle ayrıldı. Bandırma ekibi de sahasında 1 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, attığı 6 gole karşılık filelerinde yalnızca 2 gol gördü. Evinde mağlubiyeti bulunmayan Bandırmaspor, bu seriyi sürdürmek için mücadeleye çıkacak. Manisa FK ise 3 deplasman mücadelesinde 5 gol yerken, sadecee 2 kez ağları sarstı.

Raşit Yorgancılar'ın yöneteceği mücadelenin yardımcı hakemliklerini ise Kadir Akıllı ve İbrahim Ethem Potuk üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi Melih Aldemir olacak.