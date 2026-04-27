  • Manisa FK'da hedef sezonu galibiyetle bitirmek! Rakip Sakaryaspor
Manisa FK'da hedef sezonu galibiyetle bitirmek! Rakip Sakaryaspor

TFF 1. Lig'de 38. ve son hafta karşılaşmasında Manisa FK, küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'u sahasında ağırlayacak.

IHA27 Nisan 2026 Pazartesi 11:51
Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde oynayacağı mücadeleyi kazanarak sezonu 3 puanla tamamlamayı hedefliyor.

TFF 1. Lig'de sezonun son haftası olan 38. hafta karşılaşmasında Manisa FK, kendi sahasında Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek. 1 Mayıs Cuma Günü saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadeleye Manisa FK 52 puanla 10. sırada, Sakaryaspor ise 34 puanla 18. sırada ve küme düşmesi kesinleşmiş şekilde çıkacak.

Manisa temsilcisi, sezonu taraftarı önünde galibiyetle kapatmayı amaçlıyor. Sezonun ilk yarısında Sakarya'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanan Manisa FK, kendi evinde de ligin son maçını galibiyetle kapatmak istiyor.

