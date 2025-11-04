İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Kasım 2025 Salı / 14 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0944
  • EURO
    48,4667
  • ALTIN
    5404.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manisa FK'da karar çıktı! Taner Taşkın ile yola devam
Spor

Manisa FK'da karar çıktı! Taner Taşkın ile yola devam

TFF 1. Lig ekibi Manisa FK yönetim kurulunun kararıyla teknik direktör Taner Taşkın'ın görevine devam edeceği açıkladı.

IHA4 Kasım 2025 Salı 12:02 - Güncelleme:
Manisa FK'da karar çıktı! Taner Taşkın ile yola devam
ABONE OL

TFF 1. Lig'in 12. haftasında iç sahada Amed Sportif Faaliyetler'e 3-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından görevinden ayrılabileceğinin sinyalini veren Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, yönetim kurulunun kararıyla görevine devam edeceği açıklandı.

Manisa ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Kulübümüzü devraldığımız ilk günden bu yana, kalıcı ve sürdürülebilir bir kulüp kültürü oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Yönetim anlayışımızı kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlar üzerine inşa etme hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktörümüz Taner Taşkın ile yola devam etme kararı almıştır" ifadelerine yer verildi.

  • manisa fk
  • taner taşkın
  • TFF 1. Lig

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.