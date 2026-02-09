İSTANBUL 11°C / 5°C
Spor

Manisa FK'da Mustafa Dalcı istifa etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı'nın istifa ettiği öğrenildi. Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada ayrılığın herhangi bir kriz ya da olumsuzluk nedeniyle gerçekleşmediği, sürecin karşılıklı anlayış çerçevesinde yönetildiği belirtildi.

Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Mustafa Dalcı'nın Süper Lig'den bir kulüple görüşme halinde olduğu ve kariyeriyle ilgili bazı hazırlıklar yaptığı öğrenildi. Yönetimin, deneyimli teknik adama "gitme" yönünde bir baskı yapmadığı, sürecin sağlıklı bir şekilde yürütüldüğü ifade edildi. Dalcı'ya kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi.

Manisa FK yönetimi, Dalcı'nın görevdeyken ayrılmasıyla ilgili çıkan dedikoduların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir sıkıntılı sürecin söz konusu olmadığını vurguladı. Başarılı teknik adamın takımdayken ayrılmasının normal karşılandığı belirtilirken, yerine uyum sağlayabilecek yeni bir teknik direktör için arayışların başlatıldığı kaydedildi.

Taner Taşkın'ın yerine ligin 14. haftasında göreve gelen 52 yaşındaki Mustafa Dalcı, Manisa FK'yı düşme hattından çıkararak üst sıralara taşıdı. Dalcı yönetiminde 11 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak toplam 24 puan topladı. Mustafa Dalcı idaresinde Manisa FK dün oynanan Boluspor karşılaşmasında sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Manisa FK'da yeni teknik direktörün kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

