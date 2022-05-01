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  • Manisa FK'da Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildi
Spor

Manisa FK'da Turgay Altay'ın sözleşmesi feshedildi

Spor Toto 1. Lig'de evinde Bursaspor'a 3-1 mağlup olan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Turgay Altay'la yollar ayrıldı.

AA1 Mayıs 2022 Pazar 21:56 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de Teknik Direktör Turgay Altay ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla teknik direktör Turgay Altay ve ekibi ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Turgay Altay ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sezona Serkan Özbalta ile başlayan Manisa FK, 8. haftanın ardından Özbalta ile yollarını ayırıp, göreve Naci Şensoy'u getirmişti. Takımın başında 9. haftadaki Adanaspor maçına çıkan Naci Şensoy'un görevine de bu müsabakanın ardından son verilmişti.

  • Turgay Altay
  • Manisa FK
  • Serkan Özbalta
  • Naci Şensoy

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