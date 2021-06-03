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Spor

Manisa FK'dan 3 transfer daha

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan TFF 1. Lig'in yeni takımı Manisa FK Selim Ilgaz, Kubilay Aktaş ve Bedirhan Altunbaş ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.

DHA03 Haziran 2021 Perşembe 11:07 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 11:07
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TFF 1'inci Lig'e ilk kez yükseldiği yeni sezona direkt Süper Lig hedefiyle iddialı bir giriş yapmak isteyen Manisa Futbol Kulübü transferlerine başladı.

Önce Yılport Samsunspor'dan Veli Çetin, ardından Gzt Giresunspor'dan Sadi Karaduman'ı resmen kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar, 3 oyuncuya daha imza attırdı.

Manisa FK, son 5 sezondur Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'un formasını giyen kanat oyuncusu Selim Ilgaz, Süper Lig'den küme düşen Yukatel Denizlisporlu orta saha Kubilay Aktaş ve Eskişehirspor'un genç savunmacısı Bedirhan Altunbaş'ı resmen renklerine bağladı.

Ege ekibi 3 futbolcuyla da 3'er yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

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