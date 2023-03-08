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Spor

Manisa FK'dan Bodrumspor'a karşı uzatmalarda müthiş geri dönüş!

Manisa FK, uzatma dakikalarına 1-0 geride girdiği maçta Bodrumspor'u 90+3'te Domgjonas ve 90+6'da Anıl Koç'un attığı gollerle 2-1 yendi.

8 Mart 2023 Çarşamba 16:49 - Güncelleme:
Manisa FK'dan Bodrumspor'a karşı uzatmalarda müthiş geri dönüş!
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Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Manisa FK, konuğu Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Suat Güz, Emre Doğu

Manisa FK: Ömer Kahveci, Ayberk Karapo, Ba, Domgjonas, Kaan Kanak, Doğukan Emeksiz (Dk. 46 Anıl Koç), Prib (Dk. 68 Adem Büyük), Diallo (Dk. 83 Tabla), Serkan Odabaşoğlu (Dk 76 Oktay Gürdal), Junior Fernandes, Burak Çoban (Dk. 83 Gakpa)

Bodrumspor: Sousa, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar (Dk. 79 Ali Aytemur), Cenk Şen, Hakan Özmert (Dk. 79 Mohammed), Kenan Özer (Dk. 79 Eren Albayrak), Erdem Çetinkaya, Samet Yalçın, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 65 Imeri) , Celal Dumanlı (Dk. 72 Koray Kılınç)

Goller: Dk. 23 Cenk Şen (Bodrumspor), Dk. 90+3 Domgjonas, Dk. 90+6 Anıl Koç (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 2 Süleyman Özdamar, Dk. 32 Samet Yalçın, Dk. 55 Onur Akbay (Bodrumspor), Dk. 28 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 41 Ba, Dk. 90+6 Anıl Koç (Manisa FK)

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