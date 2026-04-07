  Manisa FK'dan kritik galibiyet: Play-off umutları canlandı
Manisa FK'dan kritik galibiyet: Play-off umutları canlandı

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Atko Grup Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Hakan Ülker, Enes Biroğlu, Mehmet Ali Vardar

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Cissokho, Yunus Emre Dursun (Dk. 68 Ahmet Şen), Vargas (Dk. 90+5 Ada İbik), Lindseth, Osman Kahraman (Dk. 77 Muhammed Enes Kiprit), Diony

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe (Dk. 67 Kitsiou), Berkay Sülüngöz, Soldo, Furkan Doğan (Dk. 78 Mesut Özdemir), Hakan Yeşil, Bekir Karadeniz, Wilks, Hamza Akman (Dk. 78 Clarke-Harris), Denic, Görkem Bitin

Goller: Dk. 5 Diony, Dk. 90+5 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 39 Bekir Karadeniz, Dk. 71 Mesut Özdemir (Atko Grup Pendikspor), Dk. 45 Yunus Emre Dursun, Dk. 89 Yasin Güreler (Manisa FK)

