Manisa FK'nın konuğu Sarıyer

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 30. haftasında yarın sahasında Sarıyer ile karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, Sarıyer mücadelesini kazanarak haftayı galibiyetle kapatmak istiyor.

Karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy

Manisa Futbol Kulübü ile Sarıyer arasında oynanacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ve Kerem Kalkan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Samet Yağcı.

Öte yandan mücadelenin bilet satışı da devam ediyor. Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, ücretsiz biletlerini maç günü Passolig gişelerinden tanımlayabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

"Kapalı Alt Tribün: 45 TL. Misafir Tribünü: 45 TL."