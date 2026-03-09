İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2026 Pazartesi / 21 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0914
  • EURO
    51,0245
  • ALTIN
    7227.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Manisa FK'nın konuğu Sarıyer

Trendyol 1. Lig 30. haftasında Manisa FK sahasında Sarıyer'i ağırlayacak.

IHA9 Mart 2026 Pazartesi 12:58 - Güncelleme:
Manisa FK'nın konuğu Sarıyer
ABONE OL

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 30. haftasında yarın Sarıyer'i konuk edecek.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 30. haftasında yarın sahasında Sarıyer ile karşılaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, Sarıyer mücadelesini kazanarak haftayı galibiyetle kapatmak istiyor.

Karşılaşmanın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy

Manisa Futbol Kulübü ile Sarıyer arasında oynanacak mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Serdar Osman Akarsu ve Kerem Kalkan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Samet Yağcı.

Öte yandan mücadelenin bilet satışı da devam ediyor. Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, ücretsiz biletlerini maç günü Passolig gişelerinden tanımlayabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

"Kapalı Alt Tribün: 45 TL. Misafir Tribünü: 45 TL."

ÖNERİLEN VİDEO

Çevre illerden de hissedildi! Denizli'deki deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.