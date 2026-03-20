Manisa FK'nın konuğu Sivasspor

Manisa Futbol Kulübü, yarın saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda Özbelsan Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde kritik haftalara girilirken Manisa temsilcisi, mücadeleyi kazanarak haftayı galibiyetle kapatmak istiyor.

Karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Cem Özbay ve Salih Burak Demirel yaparken, mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Alperen Çorup olacak.

Öte yandan karşılaşmanın bilet satışlarının sürdüğü öğrenildi. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, biletlerini passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden temin edebilecek. Kadınlar ve 18 yaş altı taraftarlar ise iç saha maçını ücretsiz izleyebilecek, ücretsiz biletler maç günü Passolig gişelerinden tanımlanabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise Kapalı Alt Tribün ve Misafir Tribünü için 45 TL olarak açıklandı.