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Spor

Manisa FK'nın yeni transferi, Gençlerbirliği maçında yok

Manisa Futbol Kulübü, TFF 1. Lig'de yarın Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Siyah beyazlılarda son transfer Malili santrfor Demba Diallo forma giyemeyecek.

DHA28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:49 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 14:49
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TFF 1'inci Lig'de ilk iki haftada İstanbulspor'u 4-3, Denizlispor'u ise 1-0 yenerek sezona müthiş bir başlangıç yapan Manisa Futbol Kulübü yarın Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Eryaman Stadı'nda Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 19.15'te başlayacak. Manisa FK'da son transfer Malili santrfor Demba Diallo mücadelede forma giyemeyecek.

Zorlu bir maça çıkacaklarını söyleyen teknik direktör Serkan Özbalta, "Tarihimizde ilk kez mücadele ettiğimiz 1'inci Lig'e iyi bir giriş yaptık. Gençlerbirliği karşısında da kendi oyunumuzu oynayıp 3 puanı almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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