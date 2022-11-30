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Spor

Manisa FK'ya Nizamettin Çalışkan ve Adem Büyük!ten kötü haber

Manisa FK'da, Altınordu karşılaşmasında sakatlanan Nizamettin Çalışkan'ın en az 6 ay ve golcü Adem Büyük'ün 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

IHA30 Kasım 2022 Çarşamba 15:09 - Güncelleme:
Manisa FK'ya Nizamettin Çalışkan ve Adem Büyük!ten kötü haber
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Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Manisa FK'nın, deplasmanda Altınordu'yu 3-1 yendiği mücadelede sakatlanan Nizamettin Çalışkan'ın ameliyat olacağı ve çalışmalara 6 ay sonra başlayabileceği açıklanırken, Adem Büyük'ün ise 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Manisa FK'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sakatlanan futbolcumuz Nizamettin'in yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ diz ön çapraz bağında kopuk, iç yan bağında yırtık saptanmıştır. Ameliyat olacak oyuncumuzun yaklaşık 6 ay sonra çalışmalara başlaması beklenmektedir. Sakatlanan futbolcumuz Adem Büyük'ün yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ diz iç yan bağında kısmi yırtık saptanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan futbolcumuzun yaklaşık 4 hafta sonra çalışmalara başlaması beklenmektedir."

Manisa FK'da geçtiğimiz hafta da David Domgjoni sakatlanmış ve 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

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