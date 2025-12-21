Manisa'da 4 gollü beraberlik

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Keçiörengücü'nün gollerini 4. dakikada Haqi Osman ve 10. dakikada penaltıdan Junior Fernandes kaydetti.

Manisa FK'nin golleri ise 21. dakikada Yassine Benrahoue ve 22. dakikada Bobby Adekanye'den geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 23'e yükselten Keçiörengücü, 11. sıraya yerleşti. 20 puana ulaşan Manisa FK ise 16. sırada konumlandı.

Ligin 19. haftasında Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Ümraniyespor'u konuk edecek.