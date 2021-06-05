Manisa'da Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı coşkuyla karşılandı

DHA 05 Haziran 2021 Cumartesi 22:46 - Güncelleme: 05 Haziran 2021 Cumartesi 22:46

Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı için memleketi Manisa'da karşılaşma töreni düzenlendi. Kentin girişindeki bir otel önünde Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından karşılanan Onbaşı, şehir turu attı. Şehir turu sırasında Manisalı vatandaşlar balkonlarından Onbaşı'ya, sevgi gösterisinde bulunurken, esnaf vatandaşlar da ayakta alkışladı. Kendisi için hazırlanan otobüsle şehir turu ardından Manisa Valiliğine gelen Onbaşı, valilik girişinde yakılan meşalelerin arasından geçerek, kendisi için düzenlenen mehteran takımının gösterisini izledi. Gösterinin ardından Onbaşı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından makamında kabul edildi. Vali Karadeniz ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü dünya şampiyonu Onbaşı'yı altınla ödüllendirdi.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI: HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONASI

Çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, "Şehrimizi gururlandırdığımız için de ayrıca mutluluk duyduk. Zorlu bir sürecimiz vardı. 8-10 saatlik bir antrenmanımız vardı. Birbirimize kenetlendik ve bir olduk. Bu sonucu bekliyorduk. İnşallah bundan sonraki yarışmalara daha hatasız, daha düzgün şekilde hazırlanıp, katılmayı planlıyoruz. Başarıya ulaşmamız için yaptığımız işi sevmemiz ve çok çalışmamız gerekiyor. Pes etmememiz gerekiyor. Bu spor ve sanat içinde geçerli. 2021 yılında Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. Oraya da takım halinde katılacağız. Hedef altın madalya yine İstiklal Marşı'mızı okutmak. Başarmak istiyoruz" diye konuştu.

Ayşe Begüm Onbaşı'nın antrenörü Mehmet Ali Ekin'in ise yarından itibaren antrenman sürecini başlatarak, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.