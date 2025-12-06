Manisa'da kazanan Bahçeşehir Koleji oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bahçeşehir Koleji deplasmanda Glint Manisa Basket'i 77-70 mağlup etti.
Salon: Muradiye
Hakemler: Ali Şakacı, Tolga Ediz, Nazlı Çisil Güngör
Glint Manisa Basket: Smith 14, Yiğit Onan 12, Mintz 11, Johnson 5, Pereira 12, Karahan Tuan Efeoğlu, Buğra Çal 2, Zemaitis 7, Mobley 5, Altan Çamoğlu 2
Bahçeşehir Koleji: Mitchell 10, Flynn 18, Cavanaugh 11, Williams 8, Kenan Sipahi 11, Koprivica 8, Ponitka 8, İsmet Akpınar 3, Göktuğ Baş, Hale
1. Periyot: 26-20
Devre: 45-41
3. Periyot: 60-63