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Spor

Manisalı cimnastikçiler Bulgaristan'dan altın madalya ile döndü

Furkan Saylan ve Duru Günen Bulgaristan'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Uluslararası Plovdiv Cup Yarışmasında 12-14 yaş çiftler kategorisinde altın madalya kazandı.

IHA2 Eylül 2024 Pazartesi 09:49 - Güncelleme:
Manisalı cimnastikçiler Bulgaristan'dan altın madalya ile döndü
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Manisalı cimnastikçiler Furkan Saylan ve Duru Günen Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Uluslararası Plovdiv Cup Yarışmasında 12-14 yaş çiftler kategorisinde altın madalya kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un milli cimnastikçileri Furkan Saylan ve Duru Günen başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Uluslararası Plovdiv Cup Yarışmasında 12/14 yaş çiftler katagorisinde 18.050 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu ve İstiklal Marşını Bulgaristan'da okutturmanın gururunu yaşadı.

  • Aerobik Cimnastik Uluslararası Plovdiv Cup Yarışması
  • Furkan Saylan
  • Duru Günen

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