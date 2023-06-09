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Spor

Manisalı sporcular Rize'de 7 madalya kazandı

Rize'de düzenlenen Mehmet Akif Pirim U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Manisa Güreş Eğitim Merkezi, Türkiye şampiyonu oldu.

IHA9 Haziran 2023 Cuma 14:51 - Güncelleme:
Manisalı sporcular Rize'de 7 madalya kazandı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Rize'de düzenlenen Mehmet Akif Pirim U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Manisa'yı temsil eden sporcular, 7 madalya kazanarak takım halinde Türkiye şampiyonu oldu.

Rize'de 81 ilden yaklaşık 800 sporcunun katılımıyla yapılan U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'na 16 sporcuyla katılan Manisa Güreş Eğitim Merkezi sporcularından 38 kiloda Süleyman Efe Güleç ikinci, 85 kiloda Arda Uğur ikinci, 41 kiloda Tayfur İlyasoğlu üçüncü, 44 kiloda Halil Şimşek üçüncü, 52 kiloda Hamza Yüksel üçüncü, 57 kiloda Onur Kara üçüncü ve 62 kiloda Mehmet Dipçinoğlu üçüncü oldu. Ayrıca Manisa Güreş Eğitim Merkezi Güreş Takımı, 110 puanla Türkiye şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Güreş Eğitim Merkezi'nde eğitim gören güreşçilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Kerem Kamal gibi yetenekleri Türk sporuna kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

  • Mehmet Akif Pirim U15 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası
  • rize
  • Manisa Güreş Eğitim Merkezi

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