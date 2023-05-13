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Spor

Manisaspor FK, Tuzlaspor maçına hazırlanıyor

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 37. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

IHA13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:20 - Güncelleme:
Manisaspor FK, Tuzlaspor maçına hazırlanıyor
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Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 37. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig'in 37. hafta maçında deplasmanda Tuzlaspor'a konuk olacak. Mücadele 16 Mayıs Salı günü saat 17.00'de Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynanacak. Manisa FK, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde yapılan antrenman pas çalışmasıyla başladı. Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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