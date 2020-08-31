İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2020 Pazartesi / 12 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3422
  • EURO
    8,7394
  • ALTIN
    462.368
  • BIST100
    1095.1
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manisasporlu futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Spor

Manisasporlu futbolcuda koronavirüs tespit edildi

TFF 3. Lig takımlarından Manisaspor'da forma giyen ve halsizlik ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran futbolcunun, koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

DHA31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:23 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 11:23
ABONE OL

Futbol Federasyonu'nun tüm profesyonel liglerde küme düşmeyi bir sezonluğuna kaldırmasıyla yeni sezonda tekrar TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Manisaspor, koronavirüs şokuyla sarsıldı. Antrenmanlara 2 hafta önce Tarık Almış Tesisleri'nde başlayan siyah-beyazlılarda o tarihten bu yana takımla çalışıp cuma günü halsizlik ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvuran bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncu tedavi altına alındı. Bu gelişme üzerine tüm takımı 14 günlüğüne tesislerde kampa alan Manisaspor, koronavirüs testi yaptıracak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.