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Spor

Manisa'ya tek gol yetti

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Öte yandan mücadelede eşine az rastlanacak bir olay yaşandı.

6 Ekim 2024 Pazar 19:06 - Güncelleme:
Manisa'ya tek gol yetti
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Ege ekibine galibiyeti getiren golü, 30. dakikada Mamadou Cissokho kaydetti.

EŞİNE AZ RASTLANACAK OLAY!

Öte yandan mücadelede eşine az rastlanacak bir olay yaşandı.

Dakikalar 46'yı gösterirken Manisa FK'dan Kwasi Okyere Wriedt'in içeri çevirdiği topta ceza sahası içinde Oğuz Gürbulak kaleye vuruşunu yaptı. Fakat ağlara doğru giden top, çizgi üzerinde bir başka Manisa FK'lı Efe Taylan Altunkara'ya çarptı ve ofsayt kararı verildi.

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