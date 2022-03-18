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Spor

Manolis Siopis: Burada oynamanın zor olduğunu biliyorduk

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2 yenilen Trabzonspor'da Manolis Siopis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

18 Mart 2022 Cuma 23:02 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 23:02
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Trabzonspor'un Yunan orta saha oyuncusu Manolis Siopis, Çaykur Rizespor'a 3-2 kaybettikleri maç sonrası konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Siopis, "İlk yarıda 2-3 tane çok iyi pozisyonumuz vardı. Maçtan önce burada oynamanın zor olduğunu biliyorduk. İkinci yarıya golle başladık. Rakibimizin 2 tane penaltı golü oldu, geri döndük." dedi.

Yunan oyuncu, "Maçın son pozisyonunda penaltıyla rakibimiz kazandı. Buraya 3 puan için gelmiştik, 3 puanı alamadık. Milli aradan sonra önümüzdeki maça hazırlanacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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