A Milli Takım'ın Bulgaristan'ı 6-1 mağlup ettiği maçta genç futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın gösterdiği performans gündeme oturdu. İspanyol devi Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, Ay-Yıldızlı forma altında Bulgaristan'a karşı 1 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi. Juventus'ta harikalar yaratan Yıldız ise 2 gol atarak geceye damga vurdu. 2005 doğumlu genç oyuncuların sergilediği harika oyun İtalya ve İspanyol basınında manşetlerini süsledi.

KENAN YILDIZ'DAN ÇİFTE ŞOV

İtalyan basını attığı manşetlerde Kenan Yıldız'a ayrı parantez açtı: LA STAMPA: "Yıldız beş dakikada iki gol attı, Juventus alkışladı." SKY SPORT İTALYA: "Yıldız, ne sihir: Bulgaristan'a karşı çifte şov." EUROSPORT İTALYA: "Kenan Yıldız'ın şovu." SPORT MEDİASET: "Yıldız büyüledi." TUTTOSPORT: "Yıldız durdurulamaz. Bulgaristan'ı sildi." CORRİERE DELLO SPORT: "Montella'nın Türkiye'si Yıldız ve Çelik ile uçuşa geçti." GOAL İTALYA: "Juventus'un yıldızı beş dakikada iki gol attı."

ARDA DAMGA VURDU

İspanyol basını ise yaptığı haberlerle Arda Güler'e övgüler yağdırdı: REAL MADRİD: "Arda, galibiyetin kilit ismi oldu." MARCA: "Arda 1 gol, 2 asistle maça damga vurdu. Genç oyuncu önemli bir rol oynadı. " OKDİARİO: "Arda Güler, göz kamaştırdı. Güler, forması ne olursa olsun 2025/26 sezonunda belirleyici olacağını gösteren mükemmel bir performans sergiledi." AS: "Çok iyi Arda!, Olağanüstü bir yetenek." Bulgar duvarını yıktı." ELDESMARQUE: "Arda gösteri yaptı. Başrol oyuncusu Arda olan, Türkiye'nin hakim olduğu parti."