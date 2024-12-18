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Spor

Manşetleri süslediler! Belçikalı yıldızlar derbide parladı!

Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında takıma galibiyeti getiren Belçikalı yıldızılar Dries Mertens ve Michy Batshuayi ülkelerinden gündem oldu. Bu sezon gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çeken ikili derbide de olağanüstü bir performans sergilediler. İşte detaylar..

Akşam18 Aralık 2024 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
Manşetleri süslediler! Belçikalı yıldızlar derbide parladı!
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Trabzonspor karşısında tarihi bir galibiyete imza atan G.Saray'ın Belçikalı starları Dries Mertens ve Michy Batshuayi, bu sezon gösterdikleri harika performanslarına derbide de devam etti. Bordo-Mavililer'e karşı 1 gol, 1 asist yapan ve bir de penaltı alan Mertens, bu sezon 24 maçta 5 gol, 11 asistlik bir grafik sergiledi. Teknik Direktör Okan Buruk'un hücum hattındaki en büyük silahlarından biri olan tecrübeli oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. 37 yaşındaki Belçikalı, devam edip etmeyeceğiyle ilgili sorulan sorulara "Göreceğiz" diyerek yanıt veriyor. Mertens'in ailesi ise İstanbul'da kalmaya oldukça istekli.

7 GOL, 2 ASİSTLİK PERFORMANS

Trabzonspor maçında oyuna sonradan giren Batshuayi ise penaltıyı gole çevirerek maça dengeyi getirdi. 31 yaşındaki forvet, Trabzonspor'un genç savunmacısı Ali Şahin'in kendi kalesine attığı galibiyet golünde de pozisyonun içinde yer aldı. Belçikalı golcü bu sezon Hatay, Bodrum ve Trabzonspor maçlarında takımına 3 puanı getiren isim oldu. 23 maçta 705 dakika sahada kalan Batshuayi, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncunun 2027 yılının haziran ayına kadar G.Saray ile olan sözleşmesi devam ediyor. Batshuayi, benzer bir performansı eski takımı F.Bahçe'de de göstermişti.

DH LES SPORTS: 'TÜRK KURTARICILAR'

Trabzonspor galibiyeti sonrası iki isim de ülkeleri Belçika'da manşetleri süsledi. İşte atılan o manşetlerden bazıları: DH Les Sports: "Türk Kurtarıcıları: Mertens ve Batshuayi.", Nieuws Blad: "Batshuayi ve Mertens, Kırmızı Şeytanlar'da artık kadroda yer almasalar da, kulüpleri G.Saray'da Trabzonspor'a karşı kahraman oldular.", HLN: "Lider Galatasaray, 98. dakikada Trabzonspor'un kendi kalesine attığı golle Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Belçikalı Mertens ve Batshuayi gol attı. Mertens, attığı golün yanı sıra yaptırdığı penaltıyla da öne çıktı."

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