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Spor

ManU, Bayern Münih'in 2 yıldızı için anlaşma sağladı

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Matthijs de Ligt ve Noussair Mazraoui'nin transferi için Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

10 Ağustos 2024 Cumartesi 17:26 - Güncelleme:
ManU, Bayern Münih'in 2 yıldızı için anlaşma sağladı
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Premier Lig'e iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Manchester United, iki transfer için geri sayıma geçti.

The Athletic'te yer alan habere göre; MANU, Matthijs de Ligt ve Noussair Mazraoui'nin transferi için Bayern Münih ile anlaşma sağladı.

TOPLAM 70 MİLYON EURO

Habere göre; İngiliz ekibi, De Ligt için 45+5 milyon euro, Noussair Mazraoui için ise 15+5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Öte yandan West Ham'ın Aaron Wan-Bissaka'nın transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı da yazıldı.

Mazraoui'nin transferi Aaron Wan-Bissaka takımdan ayrılmasıyla resmileşecek.

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