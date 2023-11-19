Galatasaray şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fichajes'te yer alan habere göre, orta sahada sıkıntı yaşayan sarı kırmızılı takım, MANU'nun yıldız ismi Donny van de Beek'i gözüne kestirdi.

YENİ DURAĞI G.SARAY OLABİLİR

Haberde, oyuncunun İngiliz ekibinden kesin olarak ayrılacağı ve yeni durağının Galatasaray olabileceği ifade edildi.

O DA GALATASARAY'I İSTİYOR

Ayrıca Hollandalı oyuncunun Galatasaray'ı, 'Kariyeri adına bir fırsat' olarak gördüğü de haberde yer aldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu 2020 yılında Ajax'tan 39 milyon euroya transfer edildi. MANU'da 62 maça çıkan Hollandalı, 2 gol ve 2 asist yaptı.