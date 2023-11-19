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Spor

ManU ipleri kopardı! Hollandalının yeni durağı Süper Lig

Manchester United'da Donny van de Beek krizi yaşanıyor. Teknik direktör Eric ten Hag'ın, Hollandalı futbolcuyu takımda istemediği belirtildi. Başarılı orta sahanın yeni durağının Süper Lig devi Galatasaray olacağı iddia edildi.

19 Kasım 2023 Pazar 17:06 - Güncelleme:
ManU ipleri kopardı! Hollandalının yeni durağı Süper Lig
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Galatasaray şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fichajes'te yer alan habere göre, orta sahada sıkıntı yaşayan sarı kırmızılı takım, MANU'nun yıldız ismi Donny van de Beek'i gözüne kestirdi.

YENİ DURAĞI G.SARAY OLABİLİR

Haberde, oyuncunun İngiliz ekibinden kesin olarak ayrılacağı ve yeni durağının Galatasaray olabileceği ifade edildi.

O DA GALATASARAY'I İSTİYOR

Ayrıca Hollandalı oyuncunun Galatasaray'ı, 'Kariyeri adına bir fırsat' olarak gördüğü de haberde yer aldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

26 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu 2020 yılında Ajax'tan 39 milyon euroya transfer edildi. MANU'da 62 maça çıkan Hollandalı, 2 gol ve 2 asist yaptı.

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