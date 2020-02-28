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Spor

Manu, Tottenham, Lazio haberleri çıktı Vedat Muric strese girdi

Fenerbahçe'de haftalardır etkisiz bir görüntü sergileyen Vedat Muriqi'nin son durumu merak ediliyor. Formsuz bir döneme giren Kosovalı yıldızın bir an önce toparlanması isteniyor, stresli bir durum yaşanıyor

28 Şubat 2020 Cuma09:16 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 09:16

Fenerbahçe'de son haftaların formsuz ismi Vedat Muriqi'nin düşen performansı merak konusu oldu. Kosovalı yıldızın formsuz bir döneme girmesi sonrası toparlanması isteniyor. Muriqi'nin stresli bir dönemden geçtiği de eklendi.

Son olarak 19. haftada Başakşehir ağlarını sarsan 25 yaşındaki forvet daha sonra adeta durdu. Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını boş geçen, bunun yanında oyun olarak da vasatı aşamayan Muriqi, sorun yaşıyor.

Aslında devre arasından bu yana stresli bir dönem geçiren golcü oyuncu, birçok zor konuyla uğaşıyor. Kendisi hakkında yaklaşık 3-4 aydır çıkan transfer iddiaları, yüksek bonservis beklentileri ve Manchester United başta olmak üzere dev kulüplerin hamleleri Muriqi'yi zorluyor. Aynı şekilde Kosova Milli Takımı'nın da EURO 2020 play-offunda Makedonya ile yapacağı maç için beklentiler arttı. Kosova'da herkes Muriqi'nin iyi olmasına kilitlenmiş durumda.

Bir diğer durumda takımın kanatlarının durması ve artık her maç geriye gelip top almak zorunda kalması yıldız oyuncuyu yoruyor.

(Milliyet)

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