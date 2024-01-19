İSTANBUL 17°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2024 Cuma / 9 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1996
  • EURO
    32,9045
  • ALTIN
    1967.95
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ManU yıldız stoper için harekete geçti!
Spor

ManU yıldız stoper için harekete geçti!

Premier Lig devi Manchester United son zamanlarda Bayern Münih'te sıkıntılar yaşayan Matthijs de Ligt'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

19 Ocak 2024 Cuma 18:38 - Güncelleme:
ManU yıldız stoper için harekete geçti!
ABONE OL

Kış transfer döneminde kadrosuna güçlü takviyeler yapmak isteyen Manchester United gözünü Erik ten Hag'ın eski öğrencisine çevirdi.

TAKIMIYLA SORUNLAR YAŞIYOR

Alman basınında çıkan haberlere göre Manchester United, Bayern Münih forması giyen Matthijs de Ligt'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

BILD'de çıkan haberlere göre Matthijs de Ligt son zamanlarda Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel'le sıkıntılar yaşıyor. Bu sorunlar yüzünden de Matthijs de Ligt'in takımdan ayrılma ihtimali her geçen gün yükseliyor.

RÜYA SEZONDA BİRLİKTEYDİLER

Ajax'ın, 2018-2019'da yaşadığı sezonda Erik ten Hag takım kaptanlığını Matthijs de Ligt'e vermişti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamışlardı.

12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle Bayern Münih formasını yalnızca 12 kez terleten Matthijs de Ligt bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.