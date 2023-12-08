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Spor

ManU'da 3 yıldıza yol gözüktü!

Manchester United, ocak ayında kadrosundaki 3 yıldız isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

8 Aralık 2023 Cuma 18:01 - Güncelleme:
ManU'da 3 yıldıza yol gözüktü!
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Premier Lig'de sezona istediği gibi başlayamasa da son zamanlarda gösterdiği performansla yukarılara doğru çıkan ancak Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktasına olan Manchester United'da, 3 yıldız oyuncunun bileti kesildi.

FFP'DEN DOLAYI GÖZDEN ÇIKARILDILAR

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Manchester United'da takımdan ayrılması beklenen ilk isim Jadon Sancho. Eylül ayından bu yana kadro dışı olan yıldız futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

The Independent'te yer alan habere göre Manchester United, sakatlık sorunlarından kurtulamayan Casemiro ve Raphael Varane ile de yollarını ayırmak istiyor.

Bu üç ismin ayrılmasının en önemli nedeni yıllık kazançlarının çok fazla olması ve yapılacak takviyelerde FFP sorunu yaşamamak için yolların ayrılması bekleniyor.

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