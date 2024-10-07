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Spor

ManU'da acil kodlu toplantı! Teknik direktör adayları arasında liste başı Xavi

İngiliz ekibi Manchester United, alınan sonuçların ardından teknik direktör Erik ten Hag'ın geleceği hakkında kulübün yetkili isimleri toplantı kararı aldı. Teknik direktör adayları arasında liste başında Barcelona'nın başarılı çalıştırıcısı Xavi yer alıyor.

7 Ekim 2024 Pazartesi 14:04 - Güncelleme:
ManU'da acil kodlu toplantı! Teknik direktör adayları arasında liste başı Xavi
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Manchester United, performansı büyük tartışma konusu olan menajer Erik ten Hag'ın geleceğini görüşmek üzere acil kodlu toplantı kararı aldı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Manchester United icra komitesi üyeleri ile birlikte kulübün yeni hissedarı Sir Jim Ratcliffe, Ten Hag'ın geleceğine dair toplantı yapacak. Bu toplantıda Ten Hag'ın muhtemelen görevine son verileceği ve yerine geçecek teknik direktörler için fikir alışverişi yapılacağı kaydedildi.

LİSTENİN İLK SIRASINDA XAVI VAR

Manchester United'ın Ten Hag'ın yerine geçecek menajerler listesinin ilk sırasında Xavi Hernandez olduğu öğrenildi.

XAVI GÖREVE SICAK BAKIYOR

Barcelona'da ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan, ikinci sezonunda ise sezonu Real Madrid'in ardında ikinci sırada yaşayan; futbolculuk döneminde de Manchester United hayranı olduğunu her fırsatta dile getiren Xavi'nin bu teklife sıcak bakacağı belirtildi.

143 MAÇTA 2.07 PUAN ORTALAMASI

44 yaşındaki Xavi Hernandez, Barcelona'daki görevi boyunca 143 maçta 2.07 puan ortalaması yakaladı.

MİLLİ ARA SONRASI KADIKÖY'E GELECEKLER

Manchester United, milli ara sonrası Brentford'a konuk olacak ve ardından Kadıköy'de Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçına çıkacak.

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