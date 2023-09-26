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Spor

ManU'da Sancho problemi bitmiyor

Manchester United, tarihinin en sıkıntılı dönemlerini yaşıyor. Futbolcuların davranışlarıyla sık sık sorun yaşayan kırmızı şeytanlar, son olarak Jadon Sancho ve Eric ten Hag olayıyla gündeme gelmişti. İngiliz futbolcunun A takım ile tüm bağlarının koparıldığı belirtildi.

26 Eylül 2023 Salı 13:19 - Güncelleme:
ManU'da Sancho problemi bitmiyor
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Manchester United'da Jadon Sancho krizi devam ediyor.

Mirror'un haberine göre; A Takım ile tüm bağı koparılan İngiliz yıldıza futbolculardan çağrı geldi.

OYUNCULAR DA ÇAĞRI YAPTI!

Başta Marcus Rashford ve bazı futbolcular, Jadon Sancho'ya Erik ten Hag'dan özür dileyerek yeniden takıma katılması için çağrı yaptı.

Ten Hag ile kavgalı olan Sancho'nun A Takım ile tüm bağları koparıldı. Yıldız oyuncunun yemek dahil tüm ihtiyaç ve idmanlarını genç takımla yapıyor.

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Öte yandan İngiliz yıldızın özür dilememesi halinde takımdan gönderilmesine kesin gözüyle bakıldığı ve eski takımı Dortmund'un oyuncu ile ilgilendiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

ManU'nun teknik direktörü Erik ten Hag, Jadon Sancho'nun antrenman performansını beğenmediği için kadroya almadığını açıklamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jadon Sancho ise bu açıklamalara karşılık vererek Hollandalı hocayı kararından dolayı eleştirmişti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubı 2. hafta maçında 3 Ekim Salı günü Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

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