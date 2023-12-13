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Spor

ManU'da yaprak dökümü başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu son sırada bitiren ve Premier Lig'de inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Manchester United, 5 futbolcuyla yolları ayırmaya hazırlanıyor.

13 Aralık 2023 Çarşamba 20:58 - Güncelleme:
ManU'da yaprak dökümü başlıyor
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Galatasaray'ın da bulunduğu grubu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda eden Manchester United, çarpıcı bir karar aldı.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Kırmızı Şeytanlar, 5 futbolcusuyla yollarını ayıracak.

Alınan kötü sonuçların ardından faturayı kesen yönetim, kadro dışı kalan Jadon Sancho ile süre almakta zorlanan Donny van de Beek'i elden kesin olarak çıkaracak.

İngiliz devi ayrıca, Casemiro, Raphael Varane ve Anthony Martial'e gelecek olan teklifleri de değerlendirecek.

United'ın Şampiyonlar Ligi'nde 30-35 milyon euroluk geliri kaçırması sonrası faturanın bu 5 isme kesildiği ifade edildi.

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