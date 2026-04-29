  • ManU'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi: İngiliz devi kesenin ağzını açtı!
Manchester United, Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu'nu transfer listesine aldı. İngiliz ekibinin uzun süredir takip ettiği milli oyuncu için kulübünün yaklaşık 42 milyon pound bonservis beklentisi bulunuyor.

BEYZA NUR YILMAZ29 Nisan 2026 Çarşamba 20:20
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

26 yaşındaki sol bekin, Manchester United'ın radarına girdiği iddia edildi.

Team TALK'ın haberine göre; Kırmzı Şeytanlar, uzun süredir takip ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor.

Brighton, milli futbolcu için 42 milyon pound değer biçmiş durumda.

Ferdi'nin hem savunma hem de hücumdaki katkısı ve saha içindeki enerjisinin United scoutlarını oldukça etkilediği de haberde yer aldı.

38 MAÇ, 1 GOL

Bu sezon takımıyla 38 maça çıkan Ferdi, 1 kez fileleri havalandırdı.

PİYASA DEĞERİ 30M€

Brighton ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

FENERBAHÇE YÜZDE 10 PAY ALACAK

NEC Nijmegen altyapısında yetişen Ferdi Kadıoğlu daha sonra Fenerbahçe'de oynadı.

Brighton, Ferdi Kadıoğlu transferi için 2024-2025 sezonu başında Fenerbahçe'ye 30 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Ferdi Kadıoğlu'nun bir sonraki satışından Fenerbahçe yüzde 10 pay alacak.

Milli yıldız, A Milli Futbol Takımı'nda 30 maça çıktı ve rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

