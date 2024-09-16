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Spor

Manuel Akanji: Futbolu bırakabilirim

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Manuel Akanji, yoğun maç programı nedeniyle FIFA ve UEFA'ya eleştirilerde bulundu.

16 Eylül 2024 Pazartesi 21:21 - Güncelleme:
Manuel Akanji: Futbolu bırakabilirim
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Manchester City'nin yıldız futbolcusu Manuel Akanji, yoğun maç programını eleştirdi.

İsviçreli savunmacı, böyle devam etmesi halinde 30 yaşında futbolu bırakabileceğini belirtti.

"30 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKIRIM"

Manuel Akanji yaptığı açıklamada, "FIFA ve UEFA maç programını sürekli arttırıyor. Oyuncuları da düşünmeniz gerekiyor. Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım." ifadelerini kullandı.

Manchester City formasıyla toplamda 101 maça çıkan 29 yaşındaki stoper, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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