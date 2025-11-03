İSTANBUL 20°C / 13°C
3 Kasım 2025 Pazartesi
Spor

Manuel Akanji geleceği için konuştu

İtalyan ekibi Inter'de kiralık olarak forma giyen Manuel Akanji geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

3 Kasım 2025 Pazartesi 15:42
Manuel Akanji geleceği için konuştu
Inter'in Manchester City'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Manuel Akanji, geleceğiyle ilgili konuştu.

Akanji, Inter'de kalmak istediğini söyledi. İsviçreli savunma oyuncusu, "Neler olacağını göreceğiz. Umarım Inter, beni kalıcı olarak transfer eder. Burada çok iyi hissediyorum. Elimden geleni yapacağım ve sonrasını göreceğiz." dedi.

Inter ve Manchester City arasında yapılan anlaşmaya göre, Manuel Akanji'nin kiralık sözleşmesinde 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu yer alıyor.

30 yaşındaki savunma oyuncusu, transferinin ardından Inter'de 11 maçta süre buldu.

