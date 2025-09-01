Manuel Akanji İtalya yolcusu

Galatasaray'ın uzun süre görüştüğü Manchester City'nin İsviçreli stoperi Manuel Akanji, İtalya Serie A ekibi Inter ile anlaşmaya çok yakın.

Di Marzio'nun haberine göre, Inter, Akanji transferinde önemli mesafe kat etti. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği 30 yaşındaki savunmacı için henüz resmi bir anlaşma olmasa da, İtalyan kulübü görüşmelerde öne geçmiş durumda.

Manchester City ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Akanji, Pep Guardiola'nın savunma rotasyonunda önemli rol oynamıştı.

Tecrübeli oyuncunun, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

MANCHESTER CITY KARNESİ

Manchester City formasıyla 136 resmi maça çıkan 30 yaşındaki savunmacı, bu süreçte 5 gol atarken 3 asist yaptı.