Spor

Manuel Akanji İtalya yolcusu

Adı bir süre Galatasaray ile anılan 30 yaşındaki savunma oyuncusu Manuel Akanji için İtalyan ekibi Inter transfer görüşmelerinde önemli bir mesafe kat etti.

1 Eylül 2025 Pazartesi 17:26
Galatasaray'ın uzun süre görüştüğü Manchester City'nin İsviçreli stoperi Manuel Akanji, İtalya Serie A ekibi Inter ile anlaşmaya çok yakın.

Di Marzio'nun haberine göre, Inter, Akanji transferinde önemli mesafe kat etti. Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği 30 yaşındaki savunmacı için henüz resmi bir anlaşma olmasa da, İtalyan kulübü görüşmelerde öne geçmiş durumda.

Manchester City ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Akanji, Pep Guardiola'nın savunma rotasyonunda önemli rol oynamıştı.

Tecrübeli oyuncunun, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

MANCHESTER CITY KARNESİ

Manchester City formasıyla 136 resmi maça çıkan 30 yaşındaki savunmacı, bu süreçte 5 gol atarken 3 asist yaptı.

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

