Manuel Da Costa'nın cezası onandı

TFF'den yapılan açıklamada;

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Manuel Mrouan Da Costa Trindade ile ilgili PFDK'nın 11.12.2018 tarihli E. 2018-2019/472 K.2018-2019/513 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Manuel Mrouan Da Costa Trindade'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu