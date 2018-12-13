Manuel Da Costa'nın cezası onandı
Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir'in futbolcusu Manuel Da Costa'ya verilen 3 maçlık cezayı onadı.
TFF'den yapılan açıklamada;
Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Manuel Mrouan Da Costa Trindade ile ilgili PFDK'nın 11.12.2018 tarihli E. 2018-2019/472 K.2018-2019/513 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Duruşma talebinin reddine,
- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Manuel Mrouan Da Costa Trindade'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu
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