Manuel Fernandes Başakşehir ile görüşüyor

Lider Başakşehir’de transfer sezonu erken açıldı. En yakın rakibinin 4 puan önünde zirvede yer alan İstanbul ekibi, devre arasında gücüne güç katmak için çalışmalara başladı. Hedefteki isim pek de yabancı sayılmaz. Ara transferde şampiyonluk yolunda takımı güçlendirmek isteyen Başakşehir, Lokomotiv Moskova’da forma giyen eski Beşiktaşlı Fernandes’in peşine düştü, yıldız oyuncuyla görüşmeler başladı. 2011- 2014 arasında Beşiktaş forması giydikten sonra Lokomotiv Moskova’ya giden Portekizli yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Rus ekibinden ayrılmanın planlarını yapan başarılı orta saha oyuncusuna Başakşehir kanca attı.

Abdullah Avcı’nın takımında görmeyi çok istediği ifade edilen Fernandes’in menaceriyle görüşmeler başladı. Yeniden Türkiye’ye dönmeye son derece sıcak bakan 32 yaşındaki futbolcunun da yakın çevresine, “Başakşehir’le görüşüyorum, neler olacağını göreceğiz” dediği öğrenildi.

Galatasaray’la da anılıyor

Adı zaman zaman eski takımı Beşiktaş’la anılan, Galatasaray’a bile yazılan Fernandes için uygun bir bonservis bedeli ödemeyi planlayan Başakşehir Yönetimi bu transferi gerçekleştirmek adına önümüzdeki günlerde düğmeye basacak. Bu sezon Rus ekibiyle 21 resmi maça çıkan Fernandes, 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

(Fanatik)