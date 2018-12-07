Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Manuel Fernandes Başakşehir ile görüşüyor

Lokomotiv Moskova'dan ayrılmayı kafasına koyan Manuel Fernandes, Başakşehir ile anlaşmak üzere.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lider Başakşehir’de transfer sezonu erken açıldı. En yakın rakibinin 4 puan önünde zirvede yer alan İstanbul ekibi, devre arasında gücüne güç katmak için çalışmalara başladı. Hedefteki isim pek de yabancı sayılmaz. Ara transferde şampiyonluk yolunda takımı güçlendirmek isteyen Başakşehir, Lokomotiv Moskova’da forma giyen eski Beşiktaşlı Fernandes’in peşine düştü, yıldız oyuncuyla görüşmeler başladı. 2011- 2014 arasında Beşiktaş forması giydikten sonra Lokomotiv Moskova’ya giden Portekizli yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Rus ekibinden ayrılmanın planlarını yapan başarılı orta saha oyuncusuna Başakşehir kanca attı.

Abdullah Avcı’nın takımında görmeyi çok istediği ifade edilen Fernandes’in menaceriyle görüşmeler başladı. Yeniden Türkiye’ye dönmeye son derece sıcak bakan 32 yaşındaki futbolcunun da yakın çevresine, “Başakşehir’le görüşüyorum, neler olacağını göreceğiz” dediği öğrenildi.

Galatasaray’la da anılıyor

Adı zaman zaman eski takımı Beşiktaş’la anılan, Galatasaray’a bile yazılan Fernandes için uygun bir bonservis bedeli ödemeyi planlayan Başakşehir Yönetimi bu transferi gerçekleştirmek adına önümüzdeki günlerde düğmeye basacak. Bu sezon Rus ekibiyle 21 resmi maça çıkan Fernandes, 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
AK Partili kadın meclis üyelerine yönelik tehditler savuran CHP´li Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediye Başkan adayı oldu

AK Partili kadın meclis üyelerine yönelik tehditler savuran CHP´li Ülgür Gökhan, Çanakkale Belediye Başkan adayı oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bir keçi sahibinin 20 bin avrosunu yedi

Bir keçi sahibinin 20 bin avrosunu yedi

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA