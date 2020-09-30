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Spor

Manuel Fernandes'ten Kayserispor'a 2 yıllık imza

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Manuel Fernandes, Süper Lig takımlarından Kayserispor ile 2 yıllığına anlaştı.

IHA30 Eylül 2020 Çarşamba 10:11 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 10:11
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Kayserispor, bir dönem Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Maneul Fernandes ile anlaşmaya vardı. Bugün içerisinde Kayseri’ye gelecek olan Fernandes ilk olarak sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kendisini 2 yıllığına Kayserisporlu yapan sözleşmeyi imzalayacak. Manuel Fernandes, sarı kırmızılı takımdan yıllık 750 bin euro ücret alacak.

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra Lokomotiv Moskova’ya giden, sonrasında Krasnodar forması giyen Portekizli futbolcu, kariyerinde 482 maça çıktı ve 66 gol, 82 asistlik performans sergiledi. 2014’te Beşiktaş’tan ayrılan Fernandes 6 yıl sonra Türkiye’ye dönecek.

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