  • Manuel Neuer: Bugün hücumda öldürücü bir içgüdüye sahip değildik
Manuel Neuer: Bugün hücumda öldürücü bir içgüdüye sahip değildik

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'e elenen Bayern Münih'in deneyimli kalecisi Manuel Neuer, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2026 Perşembe 10:21
Manuel Neuer, Bayern Münih'in Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından, takımın kale önünde gösterdiği acımasızlık eksikliğini eleştirdi. Maçın sonlarında gösterdiği direnişe rağmen, Alman devi ilk maçtaki mağlubiyetini telafi edemedi; bu durum, tecrübeli kalecinin "olabilirdi" diye düşünmesine neden oldu.

Bayern Münih kaptanı Neuer, kulübün Şampiyonlar Ligi yarı finalinden elenmesiyle ilgili değerlendirmesinde sözünü sakınmadı ve doğrudan son üçte bir sahadaki soğukkanlılık eksikliğine işaret etti. PSG'nin toplamda 6-5'lik skorla tur atladığı Allianz Arena'daki 1-1'lik beraberliğin ardından konuşan tecrübeli kaleci, iki takım arasındaki farkın tamamen verimlilikten kaynaklandığını öne sürdü.

Neuer, DAZN'e verdiği demeçte, "Bugün hücumda öldürücü bir içgüdüye sahip değildik ama sonuçta maçı kazanmak için fırsatlarımız vardı" dedi. Eski Almanya milli oyuncusu, savunma şampiyonu karşısında uzun süre top hakimiyetini elinde tutmasına rağmen, takımının maçın son dakikalarına kadar gol bulmakta zorlanmasını izlerken hayal kırıklığına uğramış bir görüntü sergiledi.

