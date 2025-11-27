Manuel Neuer: Mağlup durumda risk almanız gerekir

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Arsenal'e 3-1 mağlup oldu.

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, mücadelenin 76. dakikasında Gabriel Martinelli'den yediği gol hakkında açıklamalarda bulundu.

"MAĞLUP DURUMDAYSANIZ RİSK ALMANIZ GEREKİR"

Pozisyonla ilgili açıklama yapan Neuer, "Mağlup durumdaysanız bu biraz daha risk almanız gerektiği anlamına gelir. Eberechi Eze'nin pası aslında iyiydi çünkü derine doğru gitmiyordu. Martinelli'nin Joshua Kimmich ile birlikte koştuğunu ve ondan biraz daha hızlı olduğunu gördüm. Bu durumun bire bir pozisyona dönüşeceğini ve büyük bir fırsat vereceğini o anda anladım. Topa erken müdahale etmeye çalıştım ama o çok iyi yaptı. İlk dokunuşu belirleyiciydi; o dokunuştan sonra topa yetişme şansım kalmadı. Risk aldığımın farkındaydım." dedi.