İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2025 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4329
  • EURO
    49,3051
  • ALTIN
    5671.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manuel Neuer: Mağlup durumda risk almanız gerekir
Spor

Manuel Neuer: Mağlup durumda risk almanız gerekir

Bayern Münih'in deneyimli file bekçisi Manuel Neuer, Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal maçında yediği hatalı golle ilgili yorumda bulundu.

Haber Merkezi27 Kasım 2025 Perşembe 18:27 - Güncelleme:
Manuel Neuer: Mağlup durumda risk almanız gerekir
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Arsenal'e 3-1 mağlup oldu.

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer, mücadelenin 76. dakikasında Gabriel Martinelli'den yediği gol hakkında açıklamalarda bulundu.

"MAĞLUP DURUMDAYSANIZ RİSK ALMANIZ GEREKİR"

Pozisyonla ilgili açıklama yapan Neuer, "Mağlup durumdaysanız bu biraz daha risk almanız gerektiği anlamına gelir. Eberechi Eze'nin pası aslında iyiydi çünkü derine doğru gitmiyordu. Martinelli'nin Joshua Kimmich ile birlikte koştuğunu ve ondan biraz daha hızlı olduğunu gördüm. Bu durumun bire bir pozisyona dönüşeceğini ve büyük bir fırsat vereceğini o anda anladım. Topa erken müdahale etmeye çalıştım ama o çok iyi yaptı. İlk dokunuşu belirleyiciydi; o dokunuştan sonra topa yetişme şansım kalmadı. Risk aldığımın farkındaydım." dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.