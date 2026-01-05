İSTANBUL 16°C / 10°C
5 Ocak 2026 Pazartesi
  • Spor
  • Manuel Neuer: Yeni sözleşme için bekleyeceğim
Spor

Manuel Neuer: Yeni sözleşme için bekleyeceğim

Manuel Neuer, Bayern Münih ile yeni sözleşme ihtimali için performansını ve fiziksel durumunu mart–nisan aylarında değerlendireceklerini, sezon sonunda karar verileceğini söyledi.

HABER MERKEZİ5 Ocak 2026 Pazartesi 18:33 - Güncelleme:
Manuel Neuer: Yeni sözleşme için bekleyeceğim
Bayern Münih'in kalecisi Manuel Neuer, yeni sözleşme ihtimali hakkında açıklama yaptı.

Deneyimli file bekçisi, "Bu konuda olumlu düşünüyorum. Ancak şimdilik önümüzdeki birkaç ayın nasıl geçeceğini beklemek gerekiyor. İyi performanslar sergilemeye çalışacağım. Ardından mart veya nisan ayının sonunda bir karar verilecek." dedi.

Alman file bekçisi, "O zamana kadar maç maç nasıl oynadığımı ve vücudumun nasıl hissettiğini göreceğiz. Ayrıca 40 yaşına gireceğim. Bu yüzden devam edip etmemek için tam bir inançla karar verip veremeyeceğime bakmamız gerekecek." sözlerini sarf etti.

2011 yılından bu yana Bayern Münih'in kalesini koruyan Neuer'in, Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

