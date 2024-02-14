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Spor

Manuel Neuer: Yenilgiyi sindiremedik

Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynayacakları Lazio maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

14 Şubat 2024 Çarşamba 00:35 - Güncelleme:
Manuel Neuer: Yenilgiyi sindiremedik
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Bayern Münih kaptanı Manuel Neuer, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Lazio maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Bayer Leverkusen maçını telafi etmek istediklerini söyleyen Neuer, "Yenilgiyi henüz tam olarak sindiremedik çünkü bu maç çok önemliydi. Her şeyi net bir şekilde konuştuk ve analiz ettik. Önümüzde bir maçın daha olması iyi bir şey. Elbette bir sonraki tura geçmek istiyoruz. Leverkusen'de yaşananları telafi etmek istiyoruz." dedi ve şu sözlerle devam etti:

"Ağırlığımızı kaybettik. Bayern'in kendinden emin oynaması gerekiyor, 10-15 dakika değil. Küçük hatalar bizi oyundan düşürmemeli, buna izin verilmemelidir. Hatalardan mümkün olduğunca çabuk ders almalıyız. Hepimiz en iyi oyunumuzu göstermek, kim olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bunu Lazio'ya karşı yapmak istiyoruz."

Lazio'yu kesinlikle küçümsemediklerini söyleyen Manuel Neuer, "İtalyan takımları her zaman iyi savunma yapıyor, sahanın merkezi oldukça kompakt olacak. Kanatlarda oynamaya çalışacaklar. Daha kolay rakiplerle sorun yaşadığımızı biliyoruz. Play-off'a kalmayı hak ediyorlar. Bunları kesinlikle küçümsemeyeceğiz. Kendimize bakmalı, daha iyisini yapmaya çalışmalı ve başarıyı ekip olarak birlikte kutlamalıyız." dedi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Leverkusen'deki gibi bir başarısızlıktan sonra bir an önce tekrar oynamak istiyorum. Bu Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiğimiz başarıları hatırlamamız gerekiyor. Her zaman yaralanmalardan ve yenilgilerden kurtulabilmeniz gerekir. Bir profesyoneli profesyonel yapan şey budur."

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