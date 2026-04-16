  • Manuel Neuer'den Arda Güler'e övgü: Vuruşları gerçekten çok güçlü
Manuel Neuer'den Arda Güler'e övgü: Vuruşları gerçekten çok güçlü

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Bayern Münih'e 4-3 elendiği maçta iki muhteşem gole imza atan milli futbolcu Arda Güler için deneyimli kaleci Manuel Neuer övgü dolu sözler söyledi.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2026 Perşembe 11:08 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Bayern Münih'e 4-3 yenilerek elendiği karşılaşmada iki şahane gol atan milli futbolcumuz Arda Güler'e Manuel Neuer'den tebrik geldi.

40 yaşındaki başarılı Alman kaleci, karşılaşma sonrasında Arda Güler'i kutladı ve ondan övgüyle bahsetti.

Arda Güler'in gollerini yorumlayan Neuer, "İlk golde aslında topu dışarıdaki Josip Stanisic'e atmak istemiştim ama topa hiç iyi vuramadım. Çok kötü bir pas verdim. Arda Güler de sol ayağıyla topa çok iyi bir hakimiyet sağladı" ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in frikik golü hakkında da konuşan Alman kaleci "Bunu frikik pozisyonunda da gördük, vuruşları gerçekten çok güçlü. Bu da onu diğerlerinden ayıran özellik" açıklamasını yaptı.

