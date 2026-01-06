İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2026 Salı / 18 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0479
  • EURO
    50,3419
  • ALTIN
    6193.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Manuel Neuer'den geleceği için açıklama: Sezon sonunu işaret etti
Spor

Manuel Neuer'den geleceği için açıklama: Sezon sonunu işaret etti

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Manuel Neuer, kariyerine devam edip etmeyeceğine önümüzdeki aylarda karar vereceğini söyledi.

HABER MERKEZİ6 Ocak 2026 Salı 16:06 - Güncelleme:
Manuel Neuer'den geleceği için açıklama: Sezon sonunu işaret etti
ABONE OL

Bayern Münih'in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer, kulüple devam eden sözleşme görüşmeleri hakkında konuştu.

30 Haziran itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan Neuer, geleceğiyle ilgili kararını önümüzdeki aylarda vereceğini ifade etti.

"MART SONU NİSAN AYINA DOĞRU KARAR VERİLMİŞ OLUR"

Deneyimli file bekçisi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pozitif hissediyorum. Ancak biraz beklemek ve önümüzdeki birkaç ayın nasıl geçeceğini görmek istiyorum. İyi bir performans sergilemeye çalışacağım. Mart sonu ya da nisan ayına doğru karar verilmiş olur. O zamana kadar kaç maç oynadığımı ve kendimi nasıl hissettiğimi daha net bileceğim.

Yakında 40 yaşıma gireceğim, bu nedenle kariyerime devam etme kararını tam bir güvenle alıp alamayacağımı da değerlendirmem gerekiyor. Kulüple aramızdaki diyalog çok iyi, gerisi zamanla netleşecek."

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.