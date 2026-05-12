Manuel Pellegrini'den Sofyan Amrabat açıklaması

Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili sezon sonunu işaret etti. Tecrübeli teknik adam, Faslı orta saha oyuncusunun takıma önemli katkı verdiğini vurguladı.

Marca'nın haberine göre Faslı orta saha oyuncusunun geleceği henüz netlik kazanmazken, Betis'in Fenerbahçe ile kiralık anlaşmasını uzatma ya da oyuncunun bonservisini alma ihtimali sezon sonunda değerlendirilecek.

Elche maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Pellegrini, "Sezonu tamamlayacağız ve ardından önce nerede bitirdiğimize, sonra da kadroda hangi değişikliklerin olacağına bakacağız. Bu değişiklikler satın alma, satış ya da sözleşme bitişi gibi farklı nedenlerle gerçekleşebilir. Bu konu gelecekte konuşulacak ama Amrabat'ın o pozisyonda takıma çok şey kattığına şüphe yok. O bölgede bir uzmana sahip değildik. Marc Roca veya Altimira orada oynayabilir ancak benim için bu çok önemli bir görev." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Betis formasıyla tüm kulvarlarda 21 resmi maça çıkan Amrabat, 1 gol kaydetti.

Kasım ayında Isco ile yaşadığı pozisyonda geçirdiği ayak bileği sakatlığı, Afrika Uluslar Kupası ve sonrasında geçirdiği operasyon nedeniyle 20'den fazla maç kaçıran Faslı futbolcu, hazır olduğu dönemlerde Pellegrini'nin ilk tercihleri arasında yer aldı.