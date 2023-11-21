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Spor

Manuel Ugarte'den pişmanlık açıklaması!

Paris Saint-Germain'in Uruguaylı orta saha oyuncusu Manuel Ugarte, Arjantin maçında yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Tecrübeli oyuncu, Rodrigo De Paul'e yaptığı hareket nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

21 Kasım 2023 Salı 22:20 - Güncelleme:
Manuel Ugarte'den pişmanlık açıklaması!
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Arjantin ile Uruguay arasında oynanan ve yaşanan tartışmaların damga vurduğu maçla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Uruguaylı Manuel Ugarte, maç içerisinde Arjantin'den Rodrigo De Paul'e yaptığı hareket nedeniyle pişman olduğunu dile getirdi.

Ugarte, "Bana yaptığım hareketin gündem olduğunu söylediklerinde hiçbir şey anlamadım. Sonra ne hakkında olduğunu gördüm ve ölmek istedim. Bu iyi bir şey değil. O anda ne yaptığımı anlamamıştım; çok bilinçsizce hareket ettim. Sonra o hareketi gördüm ve şöyle düşündüm; "Ben bir hayvanım!" dedi.

22 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Bazen duygu yoğunluğu içinde yapmamam gereken şeyler yapıyorum. De Paul'le konuşmadım ama elbette özür dilemek istiyorum." sözlerini sarf etti.

Karşılaşmada yaşanan bir tartışma sırasında Uruguay'dan Manuel Ugarte'nin De Paul'a "Sadece Messi'ye oral seks yaparsın" şeklindeki sözü ve hareketinin ortalığın gerilmesine yol açtığı öne sürülmüştü.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan maçta Uruguay, 41. dakikada Ronald Araujo ve 87. dakikada Darwin Nunez'in golleriyle Arjantin'i 2-0 mağlup etmişti.

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