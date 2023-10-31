İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2023 Salı / 16 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,3445
  • EURO
    29,9697
  • ALTIN
    1806.43
  • BIST100
    7514.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

ManU'ya dev aday: Zinedine Zidane

Manchester United'da yeni teknik direktör adayları konuşulmaya devam ediyor. Son olarak ligde alınan 3-0'lık Manchester City mağlubiyetinin ardından Zinedine Zidane ismi ön plana çıktı. Fransız efsanenin Eric ten Hag'ın yerine takımın başına getirileceği iddia edildi.

31 Ekim 2023 Salı 22:35 - Güncelleme:
ManU'ya dev aday: Zinedine Zidane
ABONE OL

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag ile yolların ayrılması gündeme gelmeye başladı.

EN BÜYÜK ADAY ZIDANE

Manchester United son oynadığı Manchester City maçının ardından İngiltere basınında çıkan haberlere göre Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'ın gösterdiği performanstan ve satın alınan oyuncuların istenilen seviyeye bir türlü çıkamaması sebebiyle takımdan gönderilmesi gündeme gelmeye başladı.

Sport Bible'de yer alan habere göre Erik ten Hag'ın takımdan gönderilmesi halinde Fransız teknik direktör Zinedine Zidane'nın, Manchester United'ın yeni teknik direktörü olacağı iddia edilmişti.

Zinedine Zidane, 2021 yılında yaptığı bir röportajda ingilizcesinin çok iyi olmadığını bu yüzden Manchester United'ın başına geçmeyeceğini söylemişti. Bu röportajın ardından İngiliz devi Erik ten Hag'ı takımın başına getirmişti.

2 AYRI DÖNEM ÇALIŞTI

Real Madrid'de 2 ayrı dönem çalışan Zinedine Zidane, 2 İspanya şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Süper Kupa şampiyonluğu ve 2 Dünya Kulüpler Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Real Madrid'de ilk döneminde 149 resmi maçta takımın başında olan Zinedine Zidane bu karşılaşmalarda 2.30 puan ortalaması tutturmuştu. İkinci döneminde ise 114 resmi karşılaşmada takımın başında olan Zinedine Zidane, 2,04 puan ortalaması tutturdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.