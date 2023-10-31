ManU'ya dev aday: Zinedine Zidane

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag ile yolların ayrılması gündeme gelmeye başladı.

EN BÜYÜK ADAY ZIDANE

Manchester United son oynadığı Manchester City maçının ardından İngiltere basınında çıkan haberlere göre Hollandalı teknik adam Erik ten Hag'ın gösterdiği performanstan ve satın alınan oyuncuların istenilen seviyeye bir türlü çıkamaması sebebiyle takımdan gönderilmesi gündeme gelmeye başladı.

Sport Bible'de yer alan habere göre Erik ten Hag'ın takımdan gönderilmesi halinde Fransız teknik direktör Zinedine Zidane'nın, Manchester United'ın yeni teknik direktörü olacağı iddia edilmişti.

Zinedine Zidane, 2021 yılında yaptığı bir röportajda ingilizcesinin çok iyi olmadığını bu yüzden Manchester United'ın başına geçmeyeceğini söylemişti. Bu röportajın ardından İngiliz devi Erik ten Hag'ı takımın başına getirmişti.

2 AYRI DÖNEM ÇALIŞTI

Real Madrid'de 2 ayrı dönem çalışan Zinedine Zidane, 2 İspanya şampiyonluğu, 2 İspanya Süper Kupası, 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Süper Kupa şampiyonluğu ve 2 Dünya Kulüpler Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Real Madrid'de ilk döneminde 149 resmi maçta takımın başında olan Zinedine Zidane bu karşılaşmalarda 2.30 puan ortalaması tutturmuştu. İkinci döneminde ise 114 resmi karşılaşmada takımın başında olan Zinedine Zidane, 2,04 puan ortalaması tutturdu.