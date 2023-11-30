İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2023 Perşembe / 17 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8593
  • EURO
    31,5509
  • ALTIN
    1891.92
  • BIST100
    7948.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

ManU'ya yeni kaleci adayı!

Manchester United'da Andre Onana'nın kötü performansı sonrası kaleci arayışları başladı. İtalya basınında çıkan iddialara göre İngiliz ekibi Lazio'nun file bekçisi Ivan Provedel için girişimde bulunacak.

30 Kasım 2023 Perşembe 19:21 - Güncelleme:
ManU'ya yeni kaleci adayı!
ABONE OL

Manchester United'da kaleci Andre Onana, yaptığı hatalarla gündemden düşmezken kırmızı şeytanlar için yeni bir kaleci transferi ihtimali konuşuluyor.

II Messaggero'nun haberine göre; Manchester United'da teknik adam Erik Ten Hag, her ne kadar Onana'dan memnun olduğunu dile getirse de Manchester United yönetimi, kaleci arayışlarına başladı.

LİSTENİN İLK SIRASINDA PROVEDEL

Haberde, Manchester ekibinin geniş bir liste hazırlamaya başladığı ifade edilirken listenin ilk sırasındaki ismin Lazio forması giyen 29 yaşındaki İtalyan kaleci Ivan Provedel'in olduğu belirtildi. Kırmızı şeytanların Provedel için harekete geçmediği, oluşabilecek başka alternatiflere de bakıldığı aktarıldı.

30 MİLYON EURO

Öte yandan Lazio'nun Provedel için 30 milyon euro'luk bir gelir beklediği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Lazio kalesini 18 karşılaşmada koruyan tecrübeli eldiven, bu karşılaşmalarda kalesinde 20 gol görürken, 6 maçta da kalesini gole kapadı.

Ivan Provedel, bu sezon Lazio'nun Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı oynadığı maçta 90+5'te takımına beraberlik golünü getiren golü atmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.