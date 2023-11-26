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Spor

Maradona'nın ölüm yıldönümü: İtalya'da anma töreni düzenlendi

Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünün üçüncü yılında, İtalya'nın Napoli kentinde anma töreni düzenlendi.

AA26 Kasım 2023 Pazar 03:23 - Güncelleme:
Maradona'nın ölüm yıldönümü: İtalya'da anma töreni düzenlendi
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Arjantin'in ünlü futbolcusu Diego Maradona için ölümünün 3'ncü yılında törenlerle anılıyor. Ünlü futbolcu için, İtalya'nın Napoli şehrinde anma töreni yapıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonrası 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, vefatının üçüncü yılında anılıyor.

Futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla farklı kulvarlarda 9 şampiyonluk yaşayan, Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Maradona, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Çoğu futbol otoritesinin, Brezilyalı Pele ile birlikte "tarihin en iyi futbolcusu" olarak kabul ettiği, kimilerinin ise Pele'den daha yetenekli olduğunu ileri sürdüğü Maradona, 30 Ekim 1960 tarihinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi.

Fabrika işçisi baba ile ev hanımı annenin çocuğu olan Maradona'nın yeteneği 8 yaşında keşfedildi ve mahalle takımı Estrella Roja'da oynamaya başladı.

Altyapısına girdiği Argentinos Juniors ile daha 16 yaşına girmeden profesyonel sözleşme imzalayan Maradona, 1981'de gittiği Boca Juniors'ta şampiyonluk yaşamasının ardından Avrupa'nın büyük kulüplerinden Barcelona'ya transfer oldu.

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