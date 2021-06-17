Maradona'nın ölümüyle ilgili çarpıcı iddia! 'Onu öldürdüler'

star.com.tr 17 Haziran 2021 Perşembe 13:27 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 13:27

Efsane bir futbol oyuncusu ve teknik direktör olarak tarihe geçen Diego Maradona, başarılı bir beyin ameliyatından sonra, geçen yıl kalp krizi geçirerek öldü.



Ailesi, Maradona'nın ölümünün, tıbbi ihmalden kaynaklandığını iddia etti. Şu anda, yedi sağlık personeli, mayıs ayında başlayan suçlamalardan itibaren, savcılar tarafından soruşturuluyor.

Associated Press'e göre, Maradona'nın ölümüyle ilgili soruşturmaya dahil edilen bir hemşirenin avukatı Rodolfo Baque, müvekkili Gisela Madrid'in ifadesinin ardından bir açıklama yaparak, efsanevi futbolcunun ölümünden, doktorların sorumlu olduğunu iddia etti.

Baque, gazetecilere verdiği demeçte, "Diego'yu öldürdüler" diyerek ölümün doktor ihmalinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Baque ayrıca, müvekkilinin Maradona hastaneye kaldırıldığında, bilgisayarlı aksiyal tomografi (CAT) taramasına ihtiyaç duyduğunda ısrar ettiğini de söyledi.

Avukat, "Sonunda Maradona'nın öleceğine, dair birçok uyarı işareti vardı. Doktorların hiçbiri bunu önlemek için hiçbir şey yapmadı" dedi.

36 yaşındaki hemşire ve diğer altı sağlık çalışanı, savcıların Maradona'nın gerekli tıbbi müdahaleyi almadığını söyleyen bir rapor yayınlamasının ardından kasıtsız adam öldürmekten inceleme altına alındı.

Şüpheliler, suçlu bulunurlarsa sekiz ila 25 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

Maradona, akut kalp yetmezliğinden nedeniyle 25 Kasım'da 61 yaşında öldü.

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